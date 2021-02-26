اليوم السابع
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تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

الجمعة، 26 فبراير 2021 01:43 م
تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط
أسيوط - فريق المحافظات

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية الدور الذي تقوم به مكتبات مصر العامة وقصور الثقافة بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية في نشر وزيادة الوعي الثقافي وتنوير العقول والإبحار في مختلف فنون المعرفة والحضارات عن طريق إتاحة الفرصة للقراءة في شتي مجالات الحياة مناشداً جميع فئات المجتمع المصري وخاصة الشباب بالإهتمام بالجانب الثقافي  والذي يسهم بشكل رئيسي في تكوين هوية الشخص وصقل عقول النشء منذ الصغر بمختلف العلوم الإنسانية مما يساعد علي بناء عقول بشرية مغايرة لا تخضع للرتابة أو القنوط أبداً. 

وأوضح محافظ أسيوط، فى بيان له اليوم، أنه يجري حالياً تجهيز وتطوير الفرع الرئيسي لمكتبة مصر العامة بأسيوط بالتنسيق والتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة وتأهيلها لتكون صرحاً ثقافياً ضخماً يضم أحدث الإصدارات من الكتب والموسوعات في كافة المجالات العلمية والأدبية ليخدم المواطنين من كافة الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن بناء الانسان المصري. 

وقالت هاجر محروس مدير مكتبة أسيوط العامة أن الفرع الرئيسي لمكتبة مصر العامة سوف يخدم كافة الفئات العمرية بدايةً من سن 3 سنوات حيث يتم إنشاء نادي للطفل لتنمية مهارات الأطفال من خلال برامج تدريبية متخصصة وسوف تضم المكتبة مركز تدريب علي علوم الحاسب واللغات عن طريق عقد بروتوكولات تعاون مع الجهات المعنية لتقديم دورات حاسب آلي ولغات وتنمية بشرية .

 

 

 


اللواء عصام سعد

محافظ اسيوط

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