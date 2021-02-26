بيطرى الشرقية يضبط 1.384 طن لحوم ويحرر 123 محضر مخالفة خلال فبراير

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالاشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين"، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، شنت خلال شهر فبراير الجاري حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

تم المرور على 703 محال جزارة - ثلاجة حفظ لحوم - مجزر دواجن - محل بيع دواجن - محل بيع أسماك - شادر بيع أسماك - سوبر ماركت - ثلاجة مصنع لتصنيع وبيع اللحوم".

وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 123 محضر مخالفه، كما تم ضبط 579 كجم لحوم ذبح خارج المجازر و2301 كجم لحوم و25كجم دواجن و60 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي و531 كجم لحوم مجمدة ولحوم مصنعة و44 كجم كبده و65 كجم دجاج و2 طن و246 كجم أسماك، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.