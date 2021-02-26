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بيان أوروبى يدين اعتداءات السلطات الإثيوبية على المدنيين فى إقليم تيجراى

الجمعة، 26 فبراير 2021 04:23 م
بيان أوروبى يدين اعتداءات السلطات الإثيوبية على المدنيين فى إقليم تيجراى الأوضاع فى إقليم تيجراى
كتب أحمد عرفة

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أدان بيان أوروبى الاعتداءات من قبل السلطات الإثيوبية على المدنيين فى إقليم تيجراى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق لقى نحو 6 طلاب من خريجى الجامعات الجدد وعنصرين من قوات الدفاع الإثيوبى مصرعهم فى منطقة تيجراى بإثيوبيا عندما فتح مسلحون مجهولون الهوية النار على حافلة كانت متوجهة من ميكيلى إلى العاصمة أديس أبابا.

 

وذكرت مصادر صحفية، أن أكثر من 10 طلاب آخرين أصيبوا بجراح فى الهجوم نفسه، الذى استهدف حافلة تقل نحو 41 من خريجى الجامعات العائدين إلى منازلهم بعد تكريمهم فى حفل التخرج.

 

وقال أحد الطلاب الناجين، الذى أصيب بجراح، أن عدد المسلحين الذين نفذوا الهجوم يُقدر بين 30 و50 شخصًا، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى فى وولدى أوكوبو.


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