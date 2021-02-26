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بوتين يبحث مع المستشار النمساوى إمكانية تصدير لقاح "سبوتنيك V" لفيينا

الجمعة، 26 فبراير 2021 05:10 م
بوتين يبحث مع المستشار النمساوى إمكانية تصدير لقاح "سبوتنيك V" لفيينا بوتين
كتب أحمد عرفة

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس إمكانية تصدير لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى فيينا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم أعلنت الرئاسة الروسية في بيان صدر عنها اليوم، أن فلاديمير بوتين و سيباستيان كورتس، بحثا في المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب النمساوي بالتفصيل المسائل المتعلقة بمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إمكانية إمداد "سبوتنيك V" إلى فيينا والتعاون في إنتاجه المشترك.

وأشارت الرئاسة الروسية، إلى أن الزعيمين الروسي والنمساوي اتفقا على إجراء اتصالات وثيقة في المستقبل بهذا الخصوص على مستوى وزارتي الصحة.

 

 


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