ونقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الجمعة/ عن الحكومة البريطانية قولها " إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و49 عاما سيأتون في المرحلة التالية لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد الإنتهاء من تطعيم جميع الفئات الضعيفة المعرضة للإصابة بالفيروس ومن تزيد أعمارهم عن 50 عاما ".



وفي هذا الصدد، أوضحت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين أن هذا النهج سيحقق أقصى استفادة في أقل فترة زمنية، مضيفة أن إعطاء الأولوية في تلقي اللقاح وفق الفئة المهنية - كالمعلمين ورجال الشرطة على سبيل المثال - سيجعل عملية التلقيح أكثر تعقيدا وقد يؤدي إلى بطء محتمل في البرنامج الكلي للتطعيم؛ تاركا الفئات الضعيفة معرضين لمخاطر عالية لفترة أطول.