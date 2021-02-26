بث مباشر من بيت الأسد.. والزوار يتزاحمون لمشاهدته

محمد فتحى

أجرى تليفزيون "اليوم السابع" اليوم الجمعة، جولة خاصة داخل حديقة الحيوان بالجيزة، وذلك فى بيت الأسد بسبب زيادة الإقبال وتزاحم الجمهور لمشاهدة ومتابعة العروض.

وأكد عامل بيت الأسد فى حديثه مع تليفزيون" اليوم السابع" أن الأسد يتناول يوميا حوالى 7 كيلو لحمة، وتقدم له فى وجبة واحدة، لافتا إلى أن هذه الوجبة تقدم على مدار الأسبوع عدا يوم الجمعة.

كان الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه ستتغير تذكرة الدخول لحديقة حيوان الجيزة يوم الثلاثاء فقط لتكون 65 جنيها، وباقى أيام الأسبوع 5 جنيهات كما هى دون تغيير.



وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات لـ اليوم السابع، إنه يوم الثلاثاء كان أجازة حدائق الحيوان، ولكن تقرر فتح الحدائق للجمهور فى ذلك اليوم بسعر خاص 65 جنيها للفرد، ولكن فى أوقات الأجازات والأعياد يكون الدخول فى هذا اليوم بـ5 جنيهات فقط، حيث جرى تطبيق ذلك فى فترة أجازة نصف العام والتى ستنتهى خلال أيام.



وفى سياق أخر، أكد رجائي، أنه خلال التقلبات الجوية يجرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل حديقة حيوان الجيزة، منها فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأراضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، والمتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق.