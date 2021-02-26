بايدن: الأمريكيون حصلوا على 50 مليون جرعة لقاح كورونا منذ وصولى الرئاسة

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، إعطاء 50 مليون جرعة من لقاحات كورونا لمواطني الولايات المتحدة منذ توليه منصب الرئاسة، وغرد بايدن على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "فى هذه الظهيرة وصلنا إلى حدث كبير.. تم إعطاء 50 مليون جرعة لقاح COVID-19 منذ أن توليت منصبى.. نحن نحتفل بتقدمنا ​​ونرسم الطريق للأمام للقضاء على كورونا".



بايدن على تويتر

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين من التراخي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وقال جو بايدن: سنطلق حملة ضخمة لتوعية الأمريكيين بشأن اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن لديها خطة لتطعيم المواطنين باللقاحات فى معظم الولايات قبل فترة بسيطة، ولكن الأمر تغير الآن، وغرد بايدن على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "منذ أكثر من شهر بقليل لم يكن لدى أمريكا خطة حقيقية لتطعيم معظم أنحاء البلاد، لقد غير ذلك لحظة تولينا منصب الرئاسة الأمريكية".

وأعلن البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستوفر هذا الربيع نحو 25 مليون قناع للمراكز الطبية، ومخازن توزيع الغذاء، كما ذكر بيان للبيت الأبيض، نقلته قناة "الحرة" الأمريكية إن الإدارة الأمريكية ستوفر 25 مليون قناع لـ1300 مركز صحي في جميع أنحاء البلاد، بجانب 60 ألفا من مخازن الطعام الخيرية، ومن المتوقع أن تصل الأقنعة إلى ما بين 12 مليونا إلى 15 مليون أمريكي.

وفي الوقت الذي توصي فيه السلطات الأمريكية بارتداء الأقنعة كإجراء احترازي يساعد في بطء انتشار فيروس كورونا، يقول البيت الأبيض إن الأسر الأمريكية ذات الدخل المنخفض، لا تستطيع الحصول على الأقنعة.