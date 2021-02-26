اليوم السابع
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الجمعة، 26 فبراير 2021 04:19 م
خالد صلاح
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انهيار منزل فى المنوفية يتسبب فى إصابات خطيرة لعامل

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:50 م
انهيار منزل فى المنوفية يتسبب فى إصابات خطيرة لعامل انهيار منزل -أرشيفية
المنوفية فريق المحافظات

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أصيب عامل بإصابات بالغة في قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك عقب انهيار منزل مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالأخشاب. وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 
 
 
تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يفيد بإنهيار  منزل مبنى من الطوب اللبن، بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك عقب إنهيار منزل مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالاخشاب ،وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى ،تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

 


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