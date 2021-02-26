انهيار منزل فى المنوفية يتسبب فى إصابات خطيرة لعامل

تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يفيد بإنهيار منزل مبنى من الطوب اللبن، بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك عقب إنهيار منزل مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالاخشاب ،وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى ،تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.