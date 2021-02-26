اليونان تدعو الاتحاد الأوروبي لموقف أكثر صرامة تجاه انتهاكات تركيا

كتب أحمد عرفة

دعت اليونان الاتحاد الأوروبى إلى موقف أكثر صرامة تجاه تركيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وكانت اليونان اعلنت مؤخرا، إنها أبلغت تركيا احتجاجها على إرسالها سفينة أبحاث إلى بحر إيجه ووصفت ذلك بأنه تحرك "غير ضروري" وذلك فى وقت يسعى فيه البلدان العضوان فى حلف شمال الأطلسى لاستئناف المحادثات بشأن خلاف بحرى طويل الأمد.

يأتى هذا بعدما أظهر إخطار صادر عن البحرية التركية هذا الأسبوع أن سفينة الأبحاث تشيشمى ستجرى مسحا بحريا من 18 فبراير حتى الثانى من مارس آذار فى منطقة بالمياه الدولية لدى البلدين مصالح محتملة فيها.

وقال المتحدث باسم الحكومة خريستوس تارانتيليس للصحفيين "هذا تحرك غير ضرورى لا يساعد فى خلق مشاعر إيجابية".