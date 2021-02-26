اليوم.. مطار القاهرة يسير 214 رحلة جوية لعدة جهات لنقل حوالى 23836 راكبا

كتب أحمد مصطفى

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة على مدار 24 ساعة 214 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تنقل على متنهم قرابة 23836 راكبا.

وحسب مصادر بالمطار فان صالات السفر ستغادر منها 107 رحلات تنقل على متنها 9875 راكبا إلى عدة جهات مختلفة منها نيويورك لندن فرانكفورت ميونخ باريس أمستردام روما بودابست كييف ميلانو فيينا أثينا إسطنبول أديس أبابا لارناكا الدار البيضاء دبى الشارقة أبوظبى مسقط البحرين تونس عمان بغداد السليمانية صبيحة دوالا بيروت

فى حين تستقبل صالات الوصول بمطار القاهرة 107 رحلات تنقل على متنهم 13961 راكبا قادمين من عدة وجهات مختلفة منها واشنطن نيويورك لندن باريس فرانكفورت أمستردام أثينا فيينا كييف ميلانو إسطنبول أديس أبابا.

لارناكا الدار البيضاء عمان مسقط جدة دبى الشارقة أبوظبى بيروت الخرطوم بغداد.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فى حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.