وبموجب إعلان الطوارئ، تحث السلطات اليابانية المقيمين على العمل من المنزل والحد من النزهات، وتطلب من الأعمال التجارية تخفيض عدد ساعات عملها، من جهته، صرح حاكم محافظة أوساكا اليابانية هيروفومي يوشيمورا بأنه سيتم تخفيف الإجراءات بشكل تدريجي. وتابع قائلا: "من المهم جدا تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة الاقتصادية وكبح انتشار الفيروس، حيث سنخفف القيود على مراحل من أجل تجنب حدوث موجة جديدة من العدوى".