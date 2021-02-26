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أعلن رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا اليوم /الجمعة/ أن أوضاع فيروس كورونا المستجد فى 6 محافظات يابانية تحسنت بدرجة تكفي لرفع حالة الطوارئ المفروضة بها، لمكافحة انتشار الفيروس، نهاية شهر فبراير الجارى، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه سيتم رفع حالة الطوارئ عن محافظات "غيفو وآيتشي وكيوتو وأوساكا وهيوجو وفوكوكا" قبل موعد انتهائها المقرر في السابع من مارس المقبل، إلا أن إعلان الطوارئ سيظل معمولا به في طوكيو و3 محافظات أخرى مجاورة هي "كاناغاوا وسايتاما وتشيبا".