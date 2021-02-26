اليابان تدعو لتوخى الحذر بشأن الاقتصاد العالمى مع استمرار أزمة كورونا

طوكيو (رويترز)

قال وزير المالية اليابانى تارو آسو اليوم الجمعة، إن حالة الاقتصاد العالمى تستلزم توخى الحذر نظرا للضبابية المحيطة بلقاحات فيروس كورونا وسلالاته، وإن كان اقتصاد اليابان يبدى بوادر تعاف فى ظل تدنى معدلات الإصابة.

وحث آسو، فى تصريحات للصحفيين بعد حضور اجتماع افتراضى للمسؤولين الماليين بدول مجموعة العشرين، الاقتصادات الرئيسية على الوقوف صفا واحدا فى دعمها للدول ذات الدخل المنخفض فى ضوء اتساع الفوارق على صعيد النمو الاقتصادى والتطعيم.

وقال "بغية دعم الدول منخفضة الدخل، ستساند اليابان مخصصا جديدا لحقوق السحب الخاصة،" مشيرا إلى عملة صندوق النقد الدولي.