المفوضية الأوروبية: تسليم 50 مليون جرعة من لقاح كورونا لدول الاتحاد الأوروبى

كتب محمد تهامى زكى

أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن إجراءات وجهود الوقاية المعمول بها فى جميع أنحاء دول أوروبا، ستأتى بثمارها، مشيرة إلى أنه تم تسليم 50 مليون جرعة من اللقاحات لدول الاتحاد الأوروبى.

وقالت أورسولا، عبر حسابها على انستجرام، إنها شاركت مساء أمس، فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبى، وأن الجهود والإجراءات لمواجهة كورونا المعمول بها فى جميع أنحاء أوروبا سوف تأتى بثمارها.

وأضافت أورسولا، أنه تم تسليم 50 مليون جرعة من اللقاحات ضد كوفيد 19، لدول الاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أن العمل مازال جاريا لمعالجة المتغيرات الجديدة.





ودعت القمة الأوروبية التى عقدها الاتحاد الأوروبى فى العاصمة البلجيكية بروكسيل، أمس الخميس، إلى الإبقاء على قيود صارمة لمواجهة تحورات فيروس كورونا المستجد.

وأوصت قمة الاتحاد الأوروبى بمواصلة العمل بالقيود على السفر غير الضرورى، من أجل مواجهة تفشى فيروس كورونا، وقالت القمة الأوروبية: "الوضع الوبائى خطير والسلالات الجديدة تثير تحديات إضافية".

وفى وقت سابق، أكدت القمة الأوروبية، المنعقدة بين أعضاء الاتحاد الأوروبى فى العاصمة البلجيكية بوركسيل، أن هناك اقتراحات بمعاقبة منتجى اللقاحات ضد فيروس كورونا إذا انتهكوا نظام التصدير.