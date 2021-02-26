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المفتى: جماعات الإرهاب خرجت من الإخوان وشرعيتهم سقطت بخروج الناس عليهم

الجمعة، 26 فبراير 2021 09:40 م
المفتى: جماعات الإرهاب خرجت من الإخوان وشرعيتهم سقطت بخروج الناس عليهم الدكتور شوفى علام
ماجد تمراز

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الخيانة هى أمر ضد الإنسانية، لأن الوطنية هي جزء من كيان الإنسان، لأني كل إنسان إذا سألته عن المكان الذى ولد فيه أو المكان المنتمي إليه، فستجد أنك تسأل عن شئ مغروس فى ضميره ووجدانه وفي عمق النفس الإنسانية، مشيرا إلى أن شرعية الإخوان سقطت بخروج الملايين عليهم.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" الذى يذاع على قناة "صدى البلد": "الرسول نفسه ذاق المر من قومه وعانى من بطش شديد، ورغم ذلك كان يجد فى خروجه من مكة مشقة، وكان يشعر بألم شديد، وهو أمر صعب على أصحاب النفوس السوية، حتى أن الشريعة راعت ذلك في أحكامها، الدين خفف على من يخرج من موطنه في الصيام والصلاة وغيرهما، لما يعانيه من ألم نفسه على فراق نفسه".

وقال: "بعض أصحاب النفوس السيئة والمريضة يشبهون الوطن بحفنة من التراب، الوطن ليس مجرد ترابا، بل هو من ندافع عنه بأرواحنا، بل تلك الحفنة من التراب هى لنا بمثابة الألماظ والذهب، فنحن نحمل قيمة الوطن فى نفوسنا والنبي كان يستميت فى الدفاع عن راية الإسلام وراية موطنه".

وتابع: "كل الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة الإخوان، ووجدنا تلك المجموعات الإرهابية لا تمل، والغريب إننا عندما أرادت الأمة المصرية أن تغير الواقع المؤلم الذى عاشته مصر، حاولوا التصدى لهم".
 


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