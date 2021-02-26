اليوم السابع
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المغرب: القوات المسلحة تبدأ تلقي الجرعة الثانية من لقاح "كورونا"

الجمعة، 26 فبراير 2021 06:29 م
المغرب: القوات المسلحة تبدأ تلقي الجرعة الثانية من لقاح "كورونا" القوات المسلحة المغربية تتلقى لقاح كورونا
أ ش أ

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بدأت اليوم الجمعة، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، عملية التلقيح بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) لأفراد القوات المسلحة المغربية.


وقال رئيس المقر رضوان زحنون - في تصريح اليوم الجمعة - إنه بدأت بالمقر العام للقوات المسلحة الملكية عملية تلقى الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك بعد استيفاء الفترة الزمنية المحددة بعد التطعيم بالجرعة الأولى.


وأضاف أن عملية التلقيح بالجرعة الأولى تمت بنجاح، ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة، وأن الحملة تتم على غرار الحملة الأولى، في ظل احترام تام للإجراءات الاحترازية والوقائية المنصوص عليها.


المغرب

القوات المسلحة المغربية

لقاح كورونا

كورونا

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