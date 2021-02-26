المستشارة الألمانية تطالب بتعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبى

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة ، أن المستشارة أنجيلا ميركل، طالبت بتعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي ، وبحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم، ميركل أعربت عن هذا الرأي، خلال اليوم الثاني من القمة الافتراضية للاتحاد الأوروبي ، مؤكدة أنه يجب أن يكمل كل منهما الآخر.

ودعت المستشارة الألمانية إلى التنظيم المنهجي للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وكذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مرحبة بصياغة، مع حلول عام 2022، وثيقة الاستقلال العسكري للاتحاد الأوروبي ما يسمى بالبوصلة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، وسيتم في الوثيقة، تقديم "مقترحات ملموسة" في مجال الدفاع مع مراعاة التحديات الحديثة.

ولفت المتحدث باسم الحكومة الألمانية ، إلى أن ميركل دعت إلى إدراج في الوثيقة، مختلف النواحي، بما في ذلك التهديدات العسكرية والتهديدات في المجال السيبراني، والإرهاب، وعواقب الهجرة وتغيرات المناخ.