المجلس الأوروبى: نتطلع للتعاون الأمني والدفاعى مع إدارة بايدن

كتب أحمد عرفة

أكد المجلس الأوروبى، أنه يتطلع إلى التعاون الأمنى والدفاعى مع إدارة الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس المجلس الاوروبى شارلميشيل أن حديث الرئيس الإيراني حسن روحاني والاتحاد الأوروبي يدعم التطبيق الكامل للاتفاق النووي

وأجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بحثا فيه آخر تطورات الاتفاق النووي الإيراني.

وأكد روحاني خلال الاتصال أن "الاتفاق النووي إنجاز هام للدبلوماسية متعددة الجوانب وينبغي الحفاظ عليه"، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "لعب دور مناسب في مواجهة السياسة الأمريكية الأحادية".