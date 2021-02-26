المتحف المصرى فى بيان رسمى: لم ولن يتم فتح ڤاترينة توت عنخ آمون منذ 2015

أكدت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، بأن هذا إدعاء ليس له أساس من الصحة، مشيرة إلى أنه لم ولن يتم فتح ڤاترينة قناع الملك توت عنخ آمون منذ أن تم الإنتهاء من ترميمه في عام 2015 على يد فريق مصري دولى، فى أشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى عن السماح بتصوير قناع الملك توت عنخ آمون خارج ڤاترينة العرض الخاصة به،
وأكدت "عبد الرازق" فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، على أنه تم رفض تصوير القناع خارج الڤاترينة بالرغم من تلقيها عدد كبير من الطلبات من المصورين المحترفين والقنوات التليفزيونية العالمية لتصوير القناع بفتح الڤاترينة مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، وأنه يتم رفض ذلك حفاظاً على هذا الأثر الهام والفريد.
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