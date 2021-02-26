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أعلِنت المؤسسة الليبية للنفـط، وصول الإيراد العام للشهر الماضي من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات إلى مستويات قياسية، حيث سجل مستوى مليار و409 ملايين و93 ألف دولار تم إيداعها بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبى الخارجي.