وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله - في تصريح أورده موقع بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم /الجمعة/ - "إن المؤسسة وشركاتها وعامليها في مختلف مناطق عملياتها كافحوا طيلة الأشهر الماضية لتحقيق هذا الدخل من خلال زيادة معدلات الإنتاج في أوقات قياسية".