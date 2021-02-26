الكشف على 833 حالة خلال قافلة طبية بقرية نجع السباعى بقنا ‪

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية بقرية نجع السباعى بمركز قوص وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها .‪

وأوضح الداودى، فى بيان له اليوم، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 833 حالة بواقع ( 185 باطنة - 177 عظام - 176 اطفال - 147 جلدية - 65 نساء - 47 جراحة - 36 تنظيم أسرة ) بالإضافة الى إجراء فحوصات معملية لعدد 40 حالة .

وأشار الدكتور راجى تاوضروس مدير مديرية الصحة إلى أن المديرية تسعى الى التوسع فى تنظم القوافل الطبية فى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها لافتا الى ان هذا الشهر تم تنظيم 6 قوافل طبية بقرى ( عزبة البوصة بنجع حمادى - القلمينا بالوقف - بئر عنبر بقفط - الرماش بقنا - نجع عزوز بدشنا - نجع السباعى بقوص ) تم خلالها الكشف على 8613 حالة فى العديد من التخصصات الطبية.