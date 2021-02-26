الكشف على 141 مواطنا في قافلة طبية بقرية الزعفرانة شمال البحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافطة البحر الأحمر، قيام القافلة الطبية العلاجية الموفدة من مديرية الشئون الصحية في البحر الأحمر، بالكشف الطبي على أهالي منطقة الزعفرانة وجبل عايش على مدار يومين، وصرف العلاج المجاني على 141 مواطنا ضمن مبادرة حياة كريمة.

من جانبه قال اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافطة البحر الأحمر، إن القافلة استمرت بقرية الزعفرانة لمدة يومين والتي اقيمت تحت اشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، حيث في اليوم الأول لها تم الكشف الطبي علي 65 مواطن والثاني 76 مواطن وصرف العلاج مجانا.

وأكد رئيس مدينة غارب أنه خلال تواجد القافلة تم تكليف رئيس قرية الزعفرانة بمتابعة أعمال القافلة الطبية العلاجية المجانية فى جميع التخصصات بقرية الزعفرانة وعرب عايش وذلك بهدف التيسير علي المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية .

ومن جانب أخر كلف اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، أدارة محو الأمية بالمدينة، بحصر أعداد الاميين بقرية الزعفرانة وعمل كشوفات بهم للتنسيق وفتح فصول تعليم لمحو الامية بالقرية .



قافلة طبية بقرية الزعفرانة (1)



قافلة طبية بقرية الزعفرانة (2)