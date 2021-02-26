اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خلال نوفمبر الماضى

العفو الدولية: قوات إريترية قتلت مئات المدنيين بإقليم تيجراى الإثيوبى

الجمعة، 26 فبراير 2021 11:53 ص
العفو الدولية: قوات إريترية قتلت مئات المدنيين بإقليم تيجراى الإثيوبى الصراع فى تيجراى - أرشيفية
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت منظمة العفو الدولية، أن قوات إريترية قتلت مئات المدنيين بإقليم تيجراى الإثيوبى فى نوفمبر الماضى وأن انتهاكات القوات الإريترية في إقليم تيجراى ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، حسبما ذكرت قناة العربية فى خير عاجل لها

وفى وقت سابق لقى نحو 6 طلاب من خريجى الجامعات الجدد وعنصرين من قوات الدفاع الإثيوبى مصرعهم فى منطقة تيجراى بإثيوبيا عندما فتح مسلحون مجهولون الهوية النار على حافلة كانت متوجهة من ميكيلي إلى العاصمة أديس أبابا.

وذكرت مصادر صحفية، أن أكثر من 10 طلاب آخرين أصيبوا بجراح في الهجوم نفسه، الذى استهدف حافلة تقل نحو 41 من خريجى الجامعات العائدين إلى منازلهم بعد تكريمهم في حفل التخرج.

وقال أحد الطلاب الناجين، الذى أصيب بجراح، إن عدد المسلحين الذين نفذوا الهجوم يُقدر بين 30 و50 شخصًا، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى في وولدى أوكوبو.

وأضاف، أن الطريق كان مُغلقًا عندما وصلت الحافلة إلى أدي جودوم، وكانت مجموعة من الشباب تغلق الطريق، حيث تمكنت عناصر قوات الدفاع المرافقة للحافلة من فتح الطريق، ثم أوقف مسلحون الحافلة مجددًا بالقرب من أدى ميسنو، ونزل عنصرين من قوات الدفاع من الحافلة للتحدث مع المسلحين ثم اندلع إطلاق النار.


تيجراى

اثيوبيا

اريتريا

منظمة العفو الدولية

العفو الدولية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة