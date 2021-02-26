العفو الدولية: قوات إريترية قتلت مئات المدنيين بإقليم تيجراى الإثيوبى

رامى محيى الدين

أعلنت منظمة العفو الدولية، أن قوات إريترية قتلت مئات المدنيين بإقليم تيجراى الإثيوبى فى نوفمبر الماضى وأن انتهاكات القوات الإريترية في إقليم تيجراى ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، حسبما ذكرت قناة العربية فى خير عاجل لها

وفى وقت سابق لقى نحو 6 طلاب من خريجى الجامعات الجدد وعنصرين من قوات الدفاع الإثيوبى مصرعهم فى منطقة تيجراى بإثيوبيا عندما فتح مسلحون مجهولون الهوية النار على حافلة كانت متوجهة من ميكيلي إلى العاصمة أديس أبابا.

وذكرت مصادر صحفية، أن أكثر من 10 طلاب آخرين أصيبوا بجراح في الهجوم نفسه، الذى استهدف حافلة تقل نحو 41 من خريجى الجامعات العائدين إلى منازلهم بعد تكريمهم في حفل التخرج.

وقال أحد الطلاب الناجين، الذى أصيب بجراح، إن عدد المسلحين الذين نفذوا الهجوم يُقدر بين 30 و50 شخصًا، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى في وولدى أوكوبو.

وأضاف، أن الطريق كان مُغلقًا عندما وصلت الحافلة إلى أدي جودوم، وكانت مجموعة من الشباب تغلق الطريق، حيث تمكنت عناصر قوات الدفاع المرافقة للحافلة من فتح الطريق، ثم أوقف مسلحون الحافلة مجددًا بالقرب من أدى ميسنو، ونزل عنصرين من قوات الدفاع من الحافلة للتحدث مع المسلحين ثم اندلع إطلاق النار.