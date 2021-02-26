اليوم السابع
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الطقس والحالة المرورية بطريق "الإسماعيلية _ القاهرة".. فيديو لايف

الجمعة، 26 فبراير 2021 10:17 ص
الطقس والحالة المرورية بطريق "الإسماعيلية _ القاهرة".. فيديو لايف
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بث مباشر من محافظة الإسماعيلية، على طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، التى تعرضت لطقس سيئ وأمطار شديدة وانخفاض فى درجات الحرارة، أول أمس، ووصلت درجة الحرارة الصغرة فى عروس القنال إلى 8 درجات، بينما يشهد الطقس اليوم اعتدالا واستقرارا في الأحوال الجوية، وتم زوال الشبورة على الطريق.


وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة:  القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، والإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22، وبورسعيد الصغرى 13 العظمى 20، والسويس الصغرى 11 والعظمى 22، ودمياط الصغرى 12 والعظمى 20، والزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21، والعريش الصغرى 10 والعظمى 19، ورفح الصغرى 10 والعظمى 19

الحالة المرورية بطريق الإسماعيلية (1)
الحالة المرورية بطريق الإسماعيلية (1)

 

الحالة المرورية بطريق الإسماعيلية (2)
 
الحالة المرورية بطريق الإسماعيلية (3)
 
الحالة المرورية بطريق الإسماعيلية (4)

 


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