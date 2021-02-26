اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة العالمية: خطورة تفشى إنفلونزا الطيور بين البشر منخفضة

الجمعة، 26 فبراير 2021 09:37 م
الصحة العالمية: خطورة تفشى إنفلونزا الطيور بين البشر منخفضة فرق مكافحة إنفلونزا الطيور
جنيف (رويترز)

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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة إن خطر انتشار سلالة (إتش5 إن8) من انفلونزا الطيور بين البشر يبدو منخفضا بعد أن جرى اكتشافها لأول مرة على مستوى العالم لدى عاملين فى مزرعة روسية.

 

وقالت آنا بوبوفا رئيسة هيئة (روسبوتريباندزور) للرقابة على صحة المستهلك إن روسيا رصدت أول حالة إصابة بإنفلونزا إيه (إتش5 إن8) انتقل فيها الفيروس من الطيور إلى البشر وقامت بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بالأمر.

 

وذكر بيان عن منظمة الصحة العالمية أنه جرى رصد إصابة سبعة أشخاص فى روسيا بالفيروس، لكن أيا منهم لم تظهر عليه أعراض فى أعقاب تفشٍّ للفيروس فى مزرعة للدواجن بمنطقة أستراخان الجنوبية.

 

وأضافت أن نفوق أكثر من 100 ألف من بين الطيور فى المزرعة والتى يبلغ عددها 900 ألف دجاجة فى ديسمبر كان السبب وراء بدء التحقيق.

 


الصحة العالمية

إنفلونزا الطيور

كورونا

روسيا

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