اليوم السابع
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الجمعة، 26 فبراير 2021 10:30 م
خالد صلاح
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الصحة العالمية تعلن اكتشاف إنفلونزا الطيور فى سبع عينات بشرية فى روسيا

الجمعة، 26 فبراير 2021 10:11 م
الصحة العالمية تعلن اكتشاف إنفلونزا الطيور فى سبع عينات بشرية فى روسيا أمين عام منظمة الصحة العالمية
أ ش أ

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جهات الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية فى الاتحاد الروسى قد ابلغتها باكتشاف انفلونزا الطيور فى سبع عينات بشرية وذلك للمرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن انفلونزا الطيور فى البشر .


ولفتت المنظمة فى بيان لها اليوم، أنه تم جمع عينات سريرية ايجابية من عمال مزرعة دواجن شاركوا فى عملية استجابة لاحتواء تفشى انفلونزا الطيور المكتشفة فى مزرعة دواجن فى استراخان اوبلاست فى روسيا وتم اجراء التاكيد المختبرى للعينات السبع من قبل مركز ابحاث الدولة لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية وتراوحت اعمار السبع حالات بين 29 الى 60 عاما .

وقالت المنظمة إن الحالات ظلت بدون اعراض طوال فترة المتابعة ( عدة اسابيع ) وانه تم جمع مسحات البلعوم للمتابعة خلال فترة المراقبة الطبية وتم اختبارها سلبية لانفلونزا الطيور .


واكدت المنظمة الدولية انه لم يتم الابلاغ عن اى مظاهر سريرية واضحة من اى عمال مزرعة يخضعون للمراقبة الطبية او افراد اسرهم او غيرهم من المخالطين الوثيقين للحالات السبع .


ونوهت منظمة الصحة العالمية إلى انه بناء على المعلومات الحالية فان خطر انتقال العدوى من انسان لاخر منخفض مشيرة إلى ان هذة الحالات لا تغير توصية المنظمة بشأن تدابير الصحة العامة ومراقبة الانفلونزا البشرية والحيوانية 


الصحة العالمية

إنفلونزا الطيور

روسيا

اخبار روسيا

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