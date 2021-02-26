اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة الأردنية تسجيل 3644 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة

الجمعة، 26 فبراير 2021 07:02 م
الصحة الأردنية تسجيل 3644 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة كورونا في الاردن
أ ش أ

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سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، 3 آلاف و644 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و23 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 383 ألفا و912 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 35 ألفا و422 حالة.

وأضاف البيان أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 270 حالة.. فيما غادرت 189 حالة، لافتا إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1305 حالات.


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