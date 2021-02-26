الشرطة الأمريكية تحذر من تهديدات بنسف الكونجرس خلال إلقاء بايدن خطاب الاتحاد

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حذرت قيادة شرطة الكونجرس الأمريكي، من أن جماعات مسلحة شاركت فى أحداث شغب السادس من يناير الماضى تخطط لنسف مقر الكونجرس " الكابيتول" وقتل أكبر عدد ممكن من أعضائه عندما يلقى الرئيس الأمريكى جو بايدن خطابه بالكونجرس.

جاء ذلك فى سياق رد يوجاناندا بيتمان القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول على أعضاء مجلس النواب بالكونجرس الذين سعوا لوضع جدول زمنى لإزالة الأسلاك الشائكة وتخفيف التدابير الأمنية بعد هجوم السادس من يناير وما وصف بالفشل الأمنى خلال تلك الأحداث.

وقالت إن هيئات إنفاذ القانون ما تزال قلقة تحسبا لتهديدات محتملة من قبل جماعات مسلحة لها صلة مباشرة بخطاب حالة الاتحاد ، التى يلقيه بايدن خلال جلسة مشتركة لأعضاء الكونجرس ، وهو الخطاب الذى لم يتم تحديد موعده بعد.

وأوضحت أن مثيرى الشغب الذين هاجموا مقر الكابيتول لم يكن اهتمامهم فحسب بمهاجمة أعضاء الكونجرس وضباطه ، وإنما أرادوا توجيه رسالة رمزية للأمة وللمسئولين عن العملية التشريعية، ولفتت إلى أن الإجراءات الأمنية لن تكون دائمة وإنما بالقدر الذى تقتضيه الظروف الاحتياطية الراهنة.