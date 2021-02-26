السيطرة على حريق بمحل تجاري دون إصابات في إمبابة

كتب عبد الرحمن سيد _ عبد الله محمود

نجحت قوات الحماية المدنية فى إخماد حريق اندلع فى محل تجاري أسفل عقار بدائرة قسم إمبابة دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق محل بداخله تشوينات وأجهزة منزلية أسفل عقار بدائرة قسم إمبابة وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده. وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.