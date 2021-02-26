السماح لطلاب الثانوية المتواجدين خارج مصر الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة: لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتواجدين خارج البلاد ومسجلين بالمدارس المصرية، يتم السماح لمن استلم الأكواد الخاصة بالامتحان واسم المستخدم والمرور للدخول على منصة الامتحان من خارج البلاد، ويجب على هؤلاء الطلاب التواصل مع المدارس الخاصة بهم وإخطارهم بالموقف للسماح لدخولهم الامتحان الإلكتروني.





وأوضحت، أنه لمن يتعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان أو بسبب التواجد خارج البلاد ويتم اعتمادها، سيعاد الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم.



قالت مصادر مسئولة، إنه مسموح لطلاب المرحلة الثانوية اصطحاب كتاب الوزارة الأصلى أو صورة منه ويمكن للطالب كتابة ملاحظاته به وليس ملاحظات أخرى، ولكن غير مسموح اصطحاب كتب خارجية أو ملازم.



وأوضحت مصادر مسئولة، إنه مسموح لطلاب المرحلة الثانوية في الامتحانات الالكترونية باستخدام خاصية تقسيم الشاشة للاطلاع على الكتب ال pdf والمصادر المتاحة لان الامتحان open book.



وعن توفير نماذج استرشادية للمرحلة الثانوية أكدت المصادر أنه لم يحدث من قبل منذ بدأنا الامتحانات في ٢٠١٨ وقد نفذنا امتحان تجريبي للطلاب في الصفين الاول والثاني الثانوي وليس هناك جديد في طبيعة الامتحان يقتضي نماذج جديدة من الاساس وبالتالي هذا المطلب غير منطقي، وهذا الاقتراح "غير مقبول" على مستوى الدولة لاسباب كثيرة ودعونا نتوقف عن مثل هذه الاقتراحات لان الوقت ضيق والتنفيذ بالغ الصعوبة وسننفذ ما تم الاعلان عنه بلا تغيير .



وعن سقوط الشبكة فى الامتحانات الإلكترونية أوضحت المصادر : أرسلنا التعليمات وفي هذه الحالة نعيد الامتحان في وقت لاحق، نرجو الاكتفاء بما تم شرحه والاطلاع على موقعنا والتوقف عن الاسئلة المتكررة والجدلية والاستباقية.









