كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن السلطات الكندية تجيز رسميا استخدام لقاح أسترازينيكا ضد كورونا.

وفى وقت سابق أظهر استطلاع حديث للرأى، تشكك أكثر من نصف الكنديين في قدرة الحكومة الكندية على تطعيم جميع مواطنيها ضد كورونا بحلول سبتمبر المقبل، وهو الأمر الذي أعلنه سابقا رئيس الوزراء الكندى، جاستين ترودو.

وذكرت صحيفة "لوكوتيديان" الكندية، أن استطلاع للرأي، أجرته "مؤسسة ليجيه" الكندية، أظهر أن 51% من المستطلعة أراؤهم لا يثقون في إمكانية وفاء الحكومة بالتزامها والوصول إلى هذا الهدف، في حين عبر 10% فقط عن ثقتهم الشديدة في قدرة الحكومة على القيام بذلك، و34% عن ثقتهم إلى حد ما، ووفقا للصحيفة، يبدو سكان مقاطعة "كيبيك" أكثر تشاؤما من غيرهم حيث أظهر الاستطلاع أن 56% من المستطلعة أراؤهم يشكون في إمكانية تحقيق الحكومة الفيدرالية لهدفها، في حين يبدي 6% فقط ثقتهم الشديدة و33% ثقتهم إلى حد ما.