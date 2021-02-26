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السكة الحديد تستبدل تركيب قطارات عادية بعربات روسية ومميزة من الغد

الجمعة، 26 فبراير 2021 09:00 ص
السكة الحديد تستبدل تركيب قطارات عادية بعربات روسية ومميزة من الغد قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تستبدل هيئة السكة الحديد تركيب عربات بعض القطارات على الوجهين البحرى والقبلى بعربات روسية جديدة وأخرى درجة ثانية (مميزة)، في إطار تحسين الخدمة وتوفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب، وذلك اعتبار من غدٍ السبت كالتالى:

1ـ تعديل قطار 164 اكسبريس الإسكندرية / أسوان ليصبح عربات روسى ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية.

2ـ تعديل قطار 163 أسوان / الإسكندرية ليصبح عربات روسى ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية .

3ـ تعديل قطار 375 ركاب الزقازيق / المنصورة ليصبح عربات ثانية عادية (مميزة) بدلا من عربات ثالثة عادية .

4ـ تعديل قطار 380 ركاب المنصورة / بلبيس / القاهرة ليصبح عربات ثانية (مميزة) عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.

5ـ تعديل قطار 389 القاهرة / الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية (مميزة) بدلا من عربات ثالثة عادية.

6ـ تعديل قطار 226 ركاب الزقازيق / طنطا ليصبح عربات ثانية عادية (مميزة) بدلا من ثالثة عادية.

7ـ تعديل قطار 229 ركاب طنطا / الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية (مميزة) بدلا من عربات ثالثة عادية .

8ـ تعديل قطار 234 ركاب الزقازيق / طنطا ليصبح عربات ثانية عادية (مميزة) بدلا من عربات ثالثة عادية .

9ـ تعديل قطار 239 ركاب طنطا / الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية (مميزة) بدلا من عربات ثالثة عادية.


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