اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 01:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تدعو رئيس الحكومة إلى الاستقالة

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:23 ص
الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تدعو رئيس الحكومة إلى الاستقالة هشام المشيشى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى إلى الاستقالة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، ودعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لحوار وطني يفضي إلى حكومة إنقاذ.

وفى وقت سابق، وجه الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة مكتوب إلى رئيس الوزراء التونسى هشام المشيشى، قائلا له خلال الرسالة، إن السلطة السياسية يجب أن تعبر عن الإرادة الحقيقة للشعب، موجها رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى، مضيفا: التعديل الوزاري تجاهل بعض أحكام الدستور، وأضاف الرئيس قيس سعيد: السلطة السياسية في تونس يجب أن تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب.

وأضاف الرئيس التونسي خلال رسالته المكتوب بخيط اليد، وعرضتها لقناة العربية الحدث، أن التعديل الوزاري لم يحترم الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي مداولات من مجلس الوزراء، موضحا أن رئيس الحكومة التونسية تجاهل الفصل 46 من الدستور الذي نص على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في المناصب والمسئوليات.


المشيشى

تونس

الحكومه التونسيه

ازمه تونس

اخر الاخبار

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس "النهضة" رأس حربة الصراع بين رئيس الحكومة والرئيس التونسى.. الغنوشى يتحدى قيس سعيد.. ويؤكد: التخلى عن المشيشى غير وارد.. وفى المقابل عدد الموقعين على عريضة سحب الثقة من الغنوشى يقترب من الأغلبية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:30 م

تصاعد التوتر بين أضلاع المثلث السياسى فى تونس.. رئيس النهضة يواجه "الإقصاء" باتساع حملة التوقيعات لسحب الثقة منه.. والمشيشي يتحدى الرئيس بإعفاء وزرائه.. الغنوشى يدفع بتونس لأتون الصراع مؤيدا خطوة المشيشى

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:31 م

صور العالم هذا المساء.. بايدن يعلن الطوارئ فى تكساس بسبب الثلج.. عاصفة ثلجية تضرب اليونان وتقطع الكهرباء وتعطل حركة النقل.. رئيس تونس لـ"المشيشي": التعديل الوزاري غير دستوري.. أنقرة تعتقل مئات المعارضين الأكراد

الإثنين، 15 فبراير 2021 10:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة