الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تدعو رئيس الحكومة إلى الاستقالة

كتب أحمد عرفة

دعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى إلى الاستقالة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، ودعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لحوار وطني يفضي إلى حكومة إنقاذ.

وفى وقت سابق، وجه الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة مكتوب إلى رئيس الوزراء التونسى هشام المشيشى، قائلا له خلال الرسالة، إن السلطة السياسية يجب أن تعبر عن الإرادة الحقيقة للشعب، موجها رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى، مضيفا: التعديل الوزاري تجاهل بعض أحكام الدستور، وأضاف الرئيس قيس سعيد: السلطة السياسية في تونس يجب أن تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب.



وأضاف الرئيس التونسي خلال رسالته المكتوب بخيط اليد، وعرضتها لقناة العربية الحدث، أن التعديل الوزاري لم يحترم الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي مداولات من مجلس الوزراء، موضحا أن رئيس الحكومة التونسية تجاهل الفصل 46 من الدستور الذي نص على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في المناصب والمسئوليات.