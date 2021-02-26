اليوم السابع
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الرئيس السيسى يتقدم بالتهنئة لـ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الشفاء

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:01 ص
الرئيس السيسى يتقدم بالتهنئة لـ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الشفاء الرئيس عبد الفتاح السيسى

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهاني للأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على تمام الشفاء والعافية، متمنياً من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية.
 
ونشر الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تغريدة:" أتقدم بخالص التهاني لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على تمام الشفاء والعافية، متمنياً من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية".
 
 
 
تهنئة الرئيس السيسى لولى العهد السعودى
تهنئة الرئيس السيسى لولى العهد السعودى

 


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