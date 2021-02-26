وأوضح المكتب الرئاسي، في بيان أوردته وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، أن "الرئيس ساركيسيان سيبدأ سلسلة من النقاشات بهدف إيجاد سبل لحل الوضع بشكل سلمي وتخفيف حدة التوترات في البلاد".



وأعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أمس، إقالة رئيس أركان الجيش، الأمر الذي يتطلب موافقة الرئيس..ووصف باشينيان بيان هيئة الأركان العامة للجيش الذي يطالب باستقالة الحكومة بمحاولة انقلاب عسكرى.