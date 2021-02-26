اليوم السابع
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الجمعة، 26 فبراير 2021 07:38 م
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الحياة حلوة.. توافد المواطنين على منطقة اللسان برأس البر للاستمتاع بالجو.. فيديو

الجمعة، 26 فبراير 2021 06:00 م
الحياة حلوة.. توافد المواطنين على منطقة اللسان برأس البر للاستمتاع بالجو.. فيديو توافد المواطنين على منطقة اللسان برأس البر للاستمتاع بالجو
دمياط معتز الشربينى

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شهدت رأس البر اليوم الجمعة اقبالا من المواطنين الذين توافدوا منذ الصباح على المضيف للاستمتاع بالجو المشمس بعد تحسن أحوال الطقس وتحسنت درجات الحرارة.

وحرص العديد من رواد المصيف على الوافد على منطقة البلاج ومنطقة اللسان برأس البر بعد أن تم فتحها لاستقبال رواد المصيف.

وكانت منطقة اللسان قد تعرضت خلال الفترة الماضية لبعض التلفيات بسبب سوء حالة الجو مما أدى إلى تأثر أجزاء كبيرة من المنطقة الأمر الذى دفع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لإغلاق ممشى منطقة اللسان حتى إتمام أعمال الصيانة.

وقامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ أعمال الصيانة باللسان وتم تغيير بعض أعمدة الإنارة وصيانة الرخام وإعادة فتح الممشى أمام المواطنين.

 

توافد المواطنين على منطقة اللسان برأس البر للاستمتاع بالجو (1)
توافد المواطنين على منطقة اللسان برأس البر للاستمتاع بالجو 

 

توافد المواطنين على منطقة اللسان برأس البر للاستمتاع بالجو (2)
منطقة اللسان برأس البر

 


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