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رحبت الحكومة اليمنية، اليوم /الجمعة/ بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2564 القاضي بتجديد العقوبات في اليمن وتمديد عمل فريق الخبراء حتى 28 فبراير 2022 ، مشيرة إلى أن القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي أسفرت عن معاناة وكارثة إنسانية في اليمن.