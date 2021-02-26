اليوم السابع
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الحكومة اليمنية ترحب بقرار مجلس الأمن بتجديد العقوبات فى اليمن

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:11 م
الحكومة اليمنية ترحب بقرار مجلس الأمن بتجديد العقوبات فى اليمن مجلس الأمن
إيمان حنا

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رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن رقم 2564 الصادر يوم أمس الجمعة والقاضى بتجديد العقوبات فى اليمن وتمديد عمل فريق الخبراء حتى 28 فبراير 2022.وفق وكالة أنباء اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولى للمساعدة فى تحقيق السلام وانهاء الحرب العبثية التى تشنها مليشيا الحوثى الإرهابية بدعم واسناد ايرانى والتى انتجت معاناة وكارثة انسانية فى اليمن وزعزعت أمن واستقرار المنطقة.

كما أكدت استمرار الحكومة اليمنية فى بذل الجهود والمساعى الهادفة لاستعادة الامن والاستقرار وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل والمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن 2216.

 


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حكومة اليمن

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