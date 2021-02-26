اليوم السابع
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التخطيط تنتهى من ميكنة جميع المراكز والمدن بمحافظة الشرقية

الجمعة، 26 فبراير 2021 07:00 ص
التخطيط تنتهى من ميكنة جميع المراكز والمدن بمحافظة الشرقية وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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قالت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية فى تقرير لها إنه تم الانتهاء من ميكنة جميع المراكز والمدن بالمحافظه الشرقية، وعددها 19 وسيتم دراسه ميكنه الديوان العام. 
 
وأوضحت أن دور الوزارة في تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، يأتى انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
 
وأكد تقرير أصدرته التخطيط  أن الوزارة حريصة علي متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات كافة والعمل علي تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بها فضلًا عن توفير التدريبات اللازمة للعاملين بتلك المراكز لمواكبة التغيرات التكنولوجية وضمان الانتقال إلي عملية الميكنة دون صعوبات، متابعة أن الحرص علي إتمام عملية ميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية يأتي في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمي. 
 
 
 

التحول الرقمى

وزاره التخطيط

تطوير المحليات

المراكز التكنولوجية

السوقية

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