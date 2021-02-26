التحقيقات: مندوب المبيعات المنتحل صفة صيدلى استغل أزمة كورونا وتاجر بالأدوية

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب الجزئية، أن مندوب المبيعات المنتحل صفة صيدلي، استغل أزمة كورونا وزاول المهنة بدون تصريح، وحاز أدوية لعلاج أعراض فيروس كورونا مجهولة المصدر، لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص بالترويج عن عقاقير وأدوية مُدرجة ضمن البروتوكول المُتبع من وزارة الصحة لعلاج أعراض فيروس كورونا، مهربة جمركياً وبدون تصريح من الجهات المختصة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث التموين من ضبطه وتبين أنه (مندوب مبيعات، مقيم بالدقهلية) حال تواجدة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة. وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 كرتونة بداخلهما "كمية من الأقراص والأمبولات مختلفة الأنواع" وجميعها مهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) .

وبمواجهته اعترف بمزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وترويجها على المصابين بفيروس كورونا لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.