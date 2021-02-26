اليوم السابع
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خالد صلاح
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التحالف العربي يعترض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي بتجاه المملكة

الجمعة، 26 فبراير 2021 10:10 م
التحالف العربي يعترض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي بتجاه المملكة صاروخ باليستي
وكالات

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قال التحالف العربي في اليمن، إنه اعترض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي بتجاه المملكة العربية السعودية، ونقلت وسائل إعلام سعودية، عن التحالف قوله، إن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه المنطقة الجنوبية.
 
وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

التحالف العربي

صاروخ باليستي

ميليشيا الحوثي

الحوثيين

اليمن

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