اليوم السابع
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البيت الأبيض: سنقف مع أوكرانيا لمواجهة الأعمال العدائية الروسية

الجمعة، 26 فبراير 2021 05:11 م
البيت الأبيض: سنقف مع أوكرانيا لمواجهة الأعمال العدائية الروسية متحدثة البيت الابيض
كتب أحمد عرفة

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أكدت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقف مع أوكرانيا لمواجهة الأعمال العدائية الروسية وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى جو بايدن: "لن نعترف أبدا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وسنقف إلى جانب أوكرانيا فى وجه الأعمال العدائية الروسية".

ووفقا لوقع روسيا اليوم أضاف الرئيس الأمريكى، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تعترف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا وستواجه التصرفات العدائية الروسية بحق أوكرانيا، متهما روسيا بمخالفة القانون الدولى وسيادة وحدة أراضى جارتها أوكرانيا من خلال التدخل فى القرم قبل سبع سنوات.


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