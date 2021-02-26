البيت الأبيض: الضربة فى سوريا رسالة مفادها إصرار بايدن على حماية الأمريكيين

كتب أحمد عرفة

قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الضربة الأمريكية فى سوريا رسالة مفادها إصرار الرئيس الأمريكى جو بايدن على حماية الأمريكيين.

واضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض،: لن نتخذ خطوات لتخفيف العقوبات ومنفتحون على الحل الدبلوماسي مع إيران.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدةالأمريكية ستحافظ على خيار الحوار مع طهران ولن تتخذ إجراءات لتخفيف العقوبات.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الغارات فى سـوريا كانت ضرورية لتقليل خطر المزيد من الهجمات.