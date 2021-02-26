اليوم السابع
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الإفراج عن شحنة منتجات غذائية مصرية محتجزة بالموانئ السعودية

الجمعة، 26 فبراير 2021 11:43 ص
الإفراج عن شحنة منتجات غذائية مصرية محتجزة بالموانئ السعودية أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجاري
كتب: اسلام سعيد

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نجح المكتب التجاري المصري بجدة في الإفراج عن شحنة منتجات غذائية تابعة لإحدى الشركات المصرية احتجزت منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري بـ ميناء الملك عبد الله بمحافظة رابغ السعودية.

وكان المكتب التجاري المصرى قد تلقى اخطارا من الشركة المصرية المصدرة والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية بإحتجاز شحنة  جبن رومى في الموانئ السعودية، حيث قام المكتب باجراء اتصالات مكثفة مع الجهات السعودية المعنية ممثلة فى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية للإفراج عن الشحنة، وأسفرت جهود المكتب فى الإفراج عن الشحنة وتم إخطار الشركة المصرية وكذا الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

وفى هذا الصدد أكد أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى، ضرورة اتباع الشركات المصرية المصدرة للإجراءات الموضوعة من قبل الجهات السعودية والخاصة باستيراد المنتجات الغذائية وذلك لتجنب أى مشكلات أو خسائر تتكبدها الشركات المصرية وحرصاً على نفاذ صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسوق السعودى والذى يُعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية بقيمة بلغت نحو (308) مليون دولار عام 2020.


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السعودية

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