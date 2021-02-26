اليوم السابع
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خالد صلاح
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الأردن يعتزم زيادة معدل التلقيح ضد كورونا فى الأسابيع المقبلة مع وصول لقاحات

الجمعة، 26 فبراير 2021 01:00 ص
الأردن يعتزم زيادة معدل التلقيح ضد كورونا فى الأسابيع المقبلة مع وصول لقاحات اجراءات مكافحة فيروس كورونا
عمان (رويترز)

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قال وزير الصحة الأردني، إن البرنامج القومى للتطعيم ضد فيروس كورونا سيتسارع بوتيرة كبيرة فى الأسابيع المقبلة مع وصول المزيد من اللقاحات.

 

ويشهد الأردن ارتفاعا مستمرا فى عدد الإصابات نتيجة ظهور سلالة الفيروس المكتشفة فى بريطانيا. وسجلت البلاد فى المجمل 380268 حالة إصابة و4627 وفاة.

 

وقال الوزير نذير عبيدات لقناة التلفزيون التى تمولها الدولة إن التطعيم سيتسارع فى الأسابيع والشهور القليلة المقبلة، ووزع الأردن 150 ألف جرعة منذ انطلاق البرنامج قبل شهر.

 

ولم يتقدم سوى 400 ألف فرد فقط بطلبات للحصول على التطعيم المجانى حتى الآن منذ إطلاق الحكومة عملية التسجيل فى ديسمبر.

 

ويحث المسؤولون المزيد من الناس على التسجيل فى البلد الذى يقطنه عشرة ملايين نسمة، وأعلن الأردن أمس الأربعاء تشديد الإجراءات لكبح انتشار كوفيد-19 وأعاد فرض إجراءات عزل عام شامل فى أيام الجمعة بعد ارتفاع مستمر منذ شهر فى عدد حالات الإصابة.

 

 


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