افتتاح 16 مسجدا جديدا بقرى البحيرة بتكلفة 17 مليون جنيه.. صور

البحيرة - فريق المحافظات

شهدت محافظة البحيرة اليوم الجمعة، افتتاح 16 مسجدا جديدا بنطاق مراكز ادكو ودمنهور وإيتاى البارود وحوش عيسى والدلنجات وكفر الدوار بتكلفه إجمالية بلغت 17 مليون و428 ألف جنيه.

ونفذت مديرية الأوقاف بقيادة الشيخ محمد ابو حطب ، حملات مكثفة لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل المساجد ومنها تعقيم أماكن الصلاة و تحديد اماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار.

أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة.

وفى هذا السياق، افتتح اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة مسجد الصديق بقرية سحالي بمركز أبو حمص والمقام على مساحة 120 متر وبتكلفة إجمالية مليون جنيه بمشاركة اللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد واللواء مدحت الزغد رئيس مدينة أبو حمص وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والقيادات الدينية والتنفيذية.

وأكد محافظ البحيرة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

وأوضح الشيخ محمد ابو حطب وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة انه تم افتتاح أكثر من 160 مسجد فى عام واحد تجاوزت تكلفتها 230 مليون جنيه، مضيفا أن هناك طفرة كبيرة فة بناء المساجد ليصل الى 13855 مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاة الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

المساجد التى تم افتتاحها هى :-

- مسجد الشلبى بقرية 8 مركز إدکو تنفيذ وزارة الأوقاف على مساحه 318 متر وبتكلفه اجماليه مليون و178 ألف جنيه

- مسجد زراعة قريه 7 ادكو تنفيذ وزارة الأوقاف على مساحه 142 متر وبتكلفه اجماليه 400 ألف جنيه

- مسجد الرجال بقريه كوم بلال مركز ادكو والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 142 متر وبتكلفه اجماليه 400 ألف جنية

- مسجد عزبه قنديل بالتوفيقية إيتای البارود تنفيذ وزارة الأوقاف على مساحه 259 متر وبتكلفه اجماليه 400 الف جنية

- مسجد الوسطاني بعزبه الوکیل دمنهور والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 317 متر وبتكلفه اجماليه مليون و500 الف جنيه

- مسجد أبو القاسم بقرية الملهطانی بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 147متر وبتكلفه اجماليه 200 ألف جنيه

- مسجد الطنطاوي العربي بقرية البساتين بدمنهور بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 228متر وبتكلفه اجماليه 150 الف جنيه

- مسجد عزبة المأمور – العمرية بدمنهور بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 200 متر وبتكلفه اجماليه 1,3 مليون جنيه

- مسجد مظهر بقرية مظهر زاوية غزال بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 227 متر وبتكلفه اجماليه 2 مليون جنيه

- مسجد الشهداء بقرية یادم غزال بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 309 متر وبتكلفه اجماليه 2 مليون و500 الف جنيه

- مسجد النور بقرية أبو الشقاف حوش عيسى والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 165 متر وبتكلفه اجماليه 900 ألف جنيه

- مسجد عباد الرحمن بقرية نجع غرابيل الدلنجات والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 267 متر بتكلفة 150 الف جنية

- مسجد الوسطانى بقرية إیبیا الحمرا الدلنجات والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 363 متر وبتكلفه اجماليه 2 مليون و100 ألف جنية

- مسجد السراج بقرية العلامية الكبری الدلنجات والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 457 متر وبتكلفه اجماليه 2 مليون جنيه

- مسجد التوحيد بقرية لطفی کوم اشو کفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 270 متر وبتكلفه اجماليه مليون و350 الف جنيه