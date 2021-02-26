اعرف معبد أتربيس المقرر افتتاحه اليوم ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج اليوم استقبال عدد من المسؤولين لافتتاح وتفقد معبد أتريبس بقرية نجع الشيخ حمد التابعة لمركز ومدينة سوهاج، ضمن برنامج التنمية المحلية لتنمية الصعيد، وذلك بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وأحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد عبد الهادى مدير مكتب المحافظ.

اليوم السابع يقدم للقارئ أهم المعلومات حول المعبد الذى سوف يتم افتتاحه اليوم، حيث يعد معبد "أتريبس" بمنطقة الشيخ حمد بالجبل الغربي بمدينة سوهاج من أهم المعابد التي جرى العمل فيها لتطويرها تمهيدا لافتتاحها أمام الزائرين المحليين والسياح حيث جرى تشيد المعبد الملك بطليموس الثاني عشر وتم الكشف عن المعبد عام 1907 تعرف على تاريخ المعبد في 10معلومات.

1 - يقع معبد "أتريبس" غرب مدينة سوهاج بحوالي 7 كيلو في نجع الشيخ حمد، في منطقة عبارة عن أطلال أثرية تغطي مساحة تزيد عن 30 فدانا وتضم معبدين يرجع تاريخهما إلى عصر البطالمة.

2 - الدراسات تشير إلى وجود سلسلة من المعابد بهذه المنطقة أولها لبطليموس التاسع حيث يمتاز هذا المعبد بتصميمه الفريد، الذي يبدأ بممر طويل يتصل بحافة الأرض الزراعية وينتهي بالعديد من الدرجات التي تؤدي إلى الجزء الرئيسي للمعبد والذي ما يزال محتفظا بالعديد من النقوش وعلى جانبي الممر الطويل بعض إطلال المقاصير الصغيرة.

3 - شيده الملك بطليموس الثاني عشر "والد الملكة كليوبترا".

4 - يحتوي المعبد على رواق به 26 عمودًا، تحيط جميعها بالمعبد من الجهات الشرقية والغربية والشمالية، و3 حجرات خلف قدس الأقداس وتفتح جميعها في اتجاه الشمال، وهو عكس اتجاه مدخل المعبد.

5 - المعبد يوجد به مدخل في جداره الشمالي، وهو مَعلم لم يتكرر كثيرا في العمارة المصرية القديمة.

6 - المعبد اكتشفه الأثري "بتري" عام 1907م، ثم تبنت هيئة الآثار المصرية مشروع حفائر به فيما بين 1983 و1997، ثم تولت البعثة "المصرية - الألمانية" استكمال الكشف عن أطلاله.

7 - عرفت هذه المدينة باسم "حوت ربيت" في العهد الفرعوني و"أتريبس" في العهد الإغريقي و"أدريبة" في العهد القبطي وأخيراً تعرف حالياً باسم "الشيخ حمد" منذ بداية العهد الإسلامي.

8 - ترجع أصول المعبد إلى العصر الفرعوني وبالتحديد عصر الأسرة السادسة والعشرين نحو أعوام 588-568 ق. م في عهد الملك "واح – ايب – رع" الملقب "أبريس".

9 - تطوير المعبد يجررى ضمن 16 مشروعا ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية.

10 - أعمال التطوير شملت إنشاء استراحة، وبناء سور حول المعبد، بالإضافة إلى أعمال الترميم والصيانة، ليساهم في جذب المزيد من الوفود السياحية من كل مكان، كما جرى رصف طريق مدخل الكوامل - المطار حتى نجع الشيخ حمد بالمنطقة الأثرية، بتكلفة 13 مليون جنيه.