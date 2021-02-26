اعرف طريقة رفع المرفقات إلكترونيا للتقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

كتب - أحمد عبد الهادى - أحمد حسنى

حدد مجلس الدولة، عددا من الشروط الواجب توافرها للمتقدمين فى وظيفة مندوب مساعد ، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، والتي بدات من اليوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتي 20 مارس 2021، وفقًا لما أعلنه مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام.

1-صورة شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات (وجه/ظهر) - إن وجد.

2- صورة شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مبين بها مجموع درجات كل سنة على حدة.

3- صورة صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ووالده (لم يمض عليها شهرين) في حالة سفر الوالد أو وفاته يقدم ما يثبت ذلك أو يتم تقديم ما يثبت ذلك.

4- صورة إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد أو صورة من شهادة الإعفاء منه.

5- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم ووالده (سارية).

6- صورة شخصية حديثة للمتقدم.

7- صورة شهادة الميلاد للمتقدم أو مستخرج رسمي منها.

8- صورة شهادة حسن سير و سلوك من الكلية التي تخرج منها المتقدم.

9- بالنسبة للمتقدم الحاصل على مؤهل عالٍ من خارج مصر ، يشترط تقديم شهادة من المجلس الأعلى للجامعات بأن المؤهل الحاصل عليه معادل قانوناً للدرجات العلمية التي تمنحها الكليات التابعة للجامعات المصرية .

- شروط رفع المرفقات:

1- رفع المرفقات بصيغة (PDF – JPG - PNG).

2- يجب أن تكون الصورة حية وملونة وليست صورة ضوئية أبيض/أسود.

3- يجب التأكد من عدم اهتزاز الصورة.

4- يجب التأكد من أن الصورة كاملة ولم تطمس أي بيانات بها.

5- التحقق من رفع كل ملف مرفق في الحقل المخصص له.