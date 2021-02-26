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اعرف طريقة رفع المرفقات إلكترونيا للتقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

الجمعة، 26 فبراير 2021 05:53 ص
اعرف طريقة رفع المرفقات إلكترونيا للتقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مجلس الدولة - صورة أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى - أحمد حسنى

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حدد مجلس الدولة، عددا من الشروط الواجب توافرها للمتقدمين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، والتي بدات من اليوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتي 20 مارس 2021، وفقًا لما أعلنه مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام.
 
1-صورة شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات (وجه/ظهر) - إن وجد.
 
2- صورة شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مبين بها مجموع درجات كل سنة على حدة.
 
3- صورة صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ووالده (لم يمض عليها شهرين) في حالة سفر الوالد أو وفاته يقدم ما يثبت ذلك أو يتم تقديم ما يثبت ذلك.
 
4- صورة إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد أو صورة من شهادة الإعفاء منه.
 
5- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم ووالده (سارية).
 
6- صورة شخصية حديثة للمتقدم.
 
7- صورة شهادة الميلاد للمتقدم أو مستخرج رسمي منها.
 
8- صورة شهادة حسن سير و سلوك من الكلية التي تخرج منها المتقدم.
 
9- بالنسبة للمتقدم الحاصل على مؤهل عالٍ من خارج مصر ، يشترط تقديم شهادة من المجلس الأعلى للجامعات بأن المؤهل الحاصل عليه معادل قانوناً للدرجات العلمية التي تمنحها الكليات التابعة للجامعات المصرية .
 

- شروط رفع المرفقات:

 
1- رفع المرفقات بصيغة (PDF – JPG - PNG).
 
2- يجب أن تكون الصورة حية وملونة وليست صورة ضوئية أبيض/أسود.
 
3- يجب التأكد من عدم اهتزاز الصورة.
 
4- يجب التأكد من أن الصورة كاملة ولم تطمس أي بيانات بها.
 
5- التحقق من رفع كل ملف مرفق في الحقل المخصص له.

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