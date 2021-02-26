اعرف التحويلات المرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية بالطريق الدائرى الأوسطى

كتب عبد الرحمن سيد _ عبد الله محمود

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بالطريق الدائرى الأوسطى (نطاق مدينة 6 أكتوبر) فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق البدرشين – القاهرة – العين السخنة، الأمر الذى يستلزم غلق كلى للطريق لمدة 25 يوما.

وسيكون الإغلاق بدايةً من اليوم الجمعة، حتى الإثنين القادم 22 مارس القادم، دون تعطيل للحركة المرورية.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية : مركبات النقل "ذات الأحجام الكبيرة" القادمة من مدينة 6 أكتوبر تسلك طريق الفيوم الصحراوى وصولاً حتى الطريق الإقليمى إستكمالاً حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

أما المركبات الخاصة والنقل "ذات الأحجام الصغيرة" القادمة من مدينة6 أكتوبر تسلك طريق الواحات وصولاً حتى الطريق الدائرى (القوس الغربى) وإستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.