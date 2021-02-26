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اعتقلت قوات الأمن في ميانمار صحفيًا يابانيًا في مدينة يانجون، اليوم الجمعة، أثناء قيامه بتغطية احتجاجات مناهضة للانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد مطلع الشهر الجارى، وقال مسئول في السفارة اليابانية في يانجون، في تصريحات أوردتها صحيفة (ماينيتشي) اليابانية، إن السفارة تحاول التأكد من هوية الصحفي.