وأشارت الصحيفة إلى أن يوكي كيتازومي كان صحفيًا سابقًا في صحيفة (نيكاي) اليابانية ويعمل الآن صحفيا حرا، وأفادت تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية بأنه تم اعتقال نحو 20 شخصًا، بينهم متظاهرون، خلال الاحتجاجات التي تم تنظيمها في يانجون اليوم.