استكمال أعمال النظافة والتشجير بشوارع وميادين حى شرق وغرب أسيوط.. صور

أسيوط – هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة واستكمال تنفيذ حملات للنظافة والتشجير بشوارع وميادين أحياء ومراكز المحافظة وشن العديد من الحملات بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بالتنسيق والتعاون بين إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وإدارة شئون البيئة ومسئولي الأحياء والمراكز على أن تستمر تلك الفعاليات مع تكثيف برامج التوعية بالحفاظ على النظافة وتجميل البيئة المحيطة.

جاء ذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف الهام مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء من قبل قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ خطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة.