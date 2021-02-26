استكمال أعمال النظافة والتشجير بشوارع وميادين حى شرق وغرب أسيوط.. صور

وتابع المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة أعمال الحملة التي تم تنفيذها للنظافة والتجميل والتشجير ورفع القمامة والمخلفات من عدة مناطق بحي شرق وحي غرب يرافقه محمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق وأحمد ثابت نائب رئيس حي غرب والمهندس رجب علي مدير إدارة المخلفات الصلبة والمهندسة هالة فرغلي مدير إدارة شئون البيئة ومسئولي الازمات والاشغالات بالحيين حيث تم زراعة وتشجير وتهذيب أشجار ببعض الشوارع والميادين بالحين.
كما تم رفع القمامة والمخلفات من أسفل الكباري وتنظيف سلم كوبري الهلالي وميدان المحطة وبجوار محطة الاتوبيس ورفع كافة المخلفات باستخدام معدات النظافة الحديثة وبمشاركة عمال النظافة وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمحافظة.
أعمال النظافة والتشجير بشوارع وميادين حى شرق وغرب أسيوط (1)
أعمال النظافة والتشجير بشوارع وميادين حى شرق وغرب أسيوط (2)
أعمال النظافة والتشجير بشوارع وميادين حى شرق وغرب أسيوط (3)
أعمال النظافة والتشجير بشوارع وميادين حى شرق وغرب أسيوط (4)
أعمال النظافة والتشجير بشوارع وميادين حى شرق وغرب أسيوط (5)
أعمال النظافة والتشجير بشوارع وميادين حى شرق وغرب أسيوط (6)
أعمال النظافة والتشجير بشوارع وميادين حى شرق وغرب أسيوط (7)
أعمال النظافة والتشجير بشوارع وميادين حى شرق وغرب أسيوط (8)
أعمال النظافة والتشجير بشوارع وميادين حى شرق وغرب أسيوط (9)
أعمال النظافة والتشجير بشوارع وميادين حى شرق وغرب أسيوط (10)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة